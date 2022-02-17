В СПбГУ прошла конференция, посвященная войне в Югославии

В Санкт-Петербургском государственном университете на факультете международных отношений провели конференцию, посвященную вооруженным конфликтам на территории бывшей Югославии в ходе распада этой страны.

Одна из задач дискуссии - борьба с искажением исторических фактов. Так, эксперты указали на тенденциозность мнения международного сообщества, которое выставляет виновным в конфликте только сербскую сторону.

В подготовке материалов для конференции приняли участие эксперты из России, Австрии, Австралии, Сербии, Японии и Нигерии и других стран.

Напомним, одним из известных и кровавых событий распада Югославии стала так называемая резня в Сребренице. Тогда было убито до восьми тысяч человек из числа боснийских мусульман. Виновными были признаны сербские военные под командованием генерала Ратко Младича.