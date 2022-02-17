Посольство РФ в Киеве опровергло сообщения о пожаре

В посольстве России в Киеве опровергли сообщения о пожаре, появившиеся в социальных сетях. Как сообщил представитель дипведомства, в здании все в порядке, возгорание отсутствует.

«Пожара у нас нет, ничто не горит», - цитирует слова собеседника ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что над российским посольством в украинской столице заметили дым. Авторы и комментаторы публикаций предполагали, что внутри «документы жгут».