В СЦКК сообщили об обстреле поселка на окраине Донецка украинскими силовиками
Сообщается, что в направлении поселка Мандрыкино было выпущено пять мин калибром 82 мм.
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Украинские военные выпустили пять мин калибром 82 мм по окраинам Донецка, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В 9.50 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка Мандрыкино. Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра», - цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Ранее Народная милиция ДНР заявила, что открыла ответный огонь по позициям украинских военных.