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В СЦКК сообщили об обстреле поселка на окраине Донецка украинскими силовиками

Алиса Кононенко
12:56 17.02.2022
Сообщается, что в направлении поселка Мандрыкино было выпущено пять мин калибром 82 мм.
В СЦКК сообщили об обстреле поселка на окраине Донецка украинскими силовиками
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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Украинские военные выпустили пять мин калибром 82 мм по окраинам Донецка, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 9.50 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка Мандрыкино. Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра», - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что открыла ответный огонь по позициям украинских военных. 

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