В стране и мире В СЦКК сообщили об обстреле поселка на окраине Донецка украинскими силовиками Алиса Кононенко Сообщается, что в направлении поселка Мандрыкино было выпущено пять мин калибром 82 мм. © Фото: Максим Захаров, РИА Новости Читайте нас на: Украинские военные выпустили пять мин калибром 82 мм по окраинам Донецка, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «В 9.50 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка Мандрыкино. Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра», - цитирует РИА Новости представителя ведомства. Ранее Народная милиция ДНР заявила, что открыла ответный огонь по позициям украинских военных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика