Глава Роскосмоса предложил запускать пилотируемые «Союзы» с космодрома Куру

Европейские астронавты могли бы оборудовать стартовый комплекс российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане до пилотируемого уровня и использовать их для полетов к МКС, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС, то использование отработанного, надежнейшего пилотируемого корабля "Союз МС" с не менее надежной ракетой семейства "Союз-2" с французского космодрома в Куру европейским стартовым расчетом, обученным нашими специалистами, - по-моему, отличная идея», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По его мнению, это позволило бы сэкономить европейским налогоплательщикам миллиарды евро, а также предоставить европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав.

«Полагаю, что в настоящий момент России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса "Союз" во Французской Гвиане до пилотируемого уровня», - подчеркнул Рогозин.

Ранее российская ракета-носитель «Союз-СТБ» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, неся на борту 34 космических спутника компании OneWeb.