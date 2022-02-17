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«Грызла тело, повсюду была кровь»: в Австралии большая белая акула растерзала мужчину

Светлана Иванова
11:37 17.02.2022
Впервые с 1963 года произошло первое нападение белой акулы на человека со смертельным исходом в Сиднее.
© Видео: dubslife1, Twitter © Фото: dubslife1, Twitter
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Большая белая акула длиной почти четыре метра убила мужчину в Австралии. Нападение хищницы произошло на пляже Литтл-Бэй в пригороде Сиднея. Свидетелями происшествия было много пловцов, гребцов на байдарках и рыбаков. Инцидент стал первым случаем атаки белой акулы на человека со смертельным исходом в Сиднее с 1963 года.

Считалось, что место, где хищница набросилась на пловца, хорошо охраняется. Помощь жертве свидетели не могли, им оставалось наблюдать за происшествием.

Как сообщает Daily Mail, спасатели обнаружили останки жертвы только через час поисков. Личность убитого пока не установлена.

«Мы услышали крик и обернулись, это выглядело так, словно машина приземлилась в воду: сильный всплеск, затем акула грызла тело и повсюду была кровь», — сообщил один из свидетелей инцидента.

В Австралии акулы могут нападать в любое время года, однако чаще всего хищницы атакуют людей в летние месяцы с ноября по апрель, когда во время теплой погоды жители собираются на пляжах.

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