Замминистра обороны Панков принял участие в открытии мемориальной доски Августу Корку

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков принял участие в открытии мемориальной доски Августу Корку. Об этом сообщает Минобороны.

Церемония состоялась у здания Общевойсковой академии имени Фрунзе. Командарм 2-го ранга Корк был ее начальником в 1935-1937 годах. Панков назвал Августа Корка человеком интересной и трагичной судьбы и отметил, что тот посвятил всего себя военной службе.

«За краткое время командования академией он успел очень много привнести в образовательный процесс ведущего учебного заведения Красной армии. Его главным педагогическим принципом была формула: учить нужно тому, что нужно на войне. А что нужно на войне, он знал хорошо», - отметил замминистра.

Также в церемонии приняли участие начальник Военного учебно-научного центра Сухопутных войск Александр Романчук и помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

Корк родился в 1897 году. Успел поучаствовать в трех войнах - Первой мировой, Гражданской и польско-советской. Прежде чем стать начальником и комиссаром академии, он занимал пост командующего войсками Московского военного округа, с 1929 по 1935 год.

Мемориальная доска выполнена скульптором Михаилом Баскаковым, членом Московского Союза художников. Также была отреставрирована мемориальная доска наркому Михаилу Фрунзе на здании академии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов