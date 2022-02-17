Сотни лет истории: в России празднуют «День кадета»

17 февраля 1732 года Указом Императрицы Анны Иоановны был создан 1-й Шляхетный (Дворянский) кадетский корпус. С указанной даты берет начало Русское кадетство. Кадетские корпуса 18-го и 19-го столетий сыграли значительную роль в подготовке офицерских кадров русской армии. Они дали России десятки выдающихся исторических личностей, общественных деятелей, которые трудами своими прославили Отечество.

В настоящее время, в системе образования Минобороны России 32 довузовских учебных заведения, в том числе Президентские кадетские училища, Нахимовские военно-морские училища, кадетские корпуса, школы для одаренных детей.

Во всех довузовских учебных заведениях Минобороны России обеспечивается высокий уровень образования и всестороннего развития обучающихся, раскрытие их творческого потенциала, привитие традиционных ценностей и воспитание патриотизма.

Специально для обучения девочек в 2008 году в Москве создано уникальное образовательное учреждение - «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», которое считается одним из лучших заведений страны. В 2019 году в Санкт-Петербурге на острове в дельте реки Нева был построен и открыт филиал Пансиона.

Одним из старейших заведений является Омский кадетский военный корпус, который ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. На протяжении более чем двухвековой истории выпускники корпуса становились офицерами и генералами, известными учеными, писателями и общественными деятелями. Среди них Георгиевские кавалеры, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.

Начиная с 1999 года в возрожденном кадетском корпусе произведено 22 набора и сделано 20 выпусков. 2301 кадет закончили корпус, из них 173 выпускника за особые успехи в учении были награждены медалями. Подавляющее большинство, 2049 выпускников корпуса, поступили в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ и других силовых структур. Это более 70 процентов от всего количества выпускников.

1 сентября 2021 года стало знаменательной датой в долгой и славной истории Омского кадетского военного корпуса. В этот день открыли свои двери для воспитанников новые учебные и жилые корпуса и спортивные сооружения, оснащенные по самым современным стандартам довузовского образования Минобороны Российской Федерации.

Омский кадетский военный корпус располагает целым комплексом спортивных площадок, сооружений и залов, ледовой коробкой, бассейном, позволяющих организовать занятия по физической культуре и работу разноплановых спортивных секций.

Колыбелью отечественного Военно-морского флота и визитной карточкой Кронштадта является Кронштадтский морской кадетский военный корпус. Он продолжает лучшие традиции кадетского образования дореволюционной России, суворовских и нахимовских училищ советского периода.

В Корпусе востребованы и успешно используются в индивидуальной воспитательной работе с кадетами исторически сложившиеся в XVIII-XX столетиях кадетские «Заповеди товарищества», ставшие кодексом кадетской чести. Юные кадеты корпуса стали поистине визитной карточкой Кронштадта.

Современная материально-техническая база корпуса позволяет обучать воспитанников на высоком уровне государственных образовательных стандартов. Для учебного процесса предусмотрены, компьютеризированные рабочие места с интернетом для каждого сотрудника и учащегося; интерактивные доски, компьютеры, мультимедийные наглядные пособия и программное обеспечение, входящие в комплектацию всех учебных кабинетов. Также для каждого воспитанника имеются мини-лаборатории в специализированных кабинетах физики, химии, биологии и персональные ноутбуки.

За прошедшие годы в учебном заведении произведено 22 выпуска. Окончили кадетский корпус 1475 выпускников, из них 28 с золотой медалью и 16 - с серебряной. Более 87% выпускников поступили в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, где пополняют строй кадровых офицеров Вооруженных Сил в армии и на флоте.

Возрождение кадетского движения в России продиктовано временем. Ведь во все времена кадетские корпуса готовили настоящих граждан своей страны, воспитанных в духе благородства, воинской чести, доброго товарищества, крепкой дисциплины, а также беззаветной любви и преданности Родине. Для современных кадетов девиз «Жизнь России - честь никому» не утратил своей значимости.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов