Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Сотни лет истории: в России празднуют «День кадета»

01:12 17.02.2022
Во всех довузовских учебных заведениях Минобороны России обеспечивается высокий уровень образования и всестороннего развития обучающихся.
Сотни лет истории: в России празднуют «День кадета»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

17 февраля 1732 года Указом Императрицы Анны Иоановны был создан 1-й Шляхетный (Дворянский) кадетский корпус. С указанной даты берет начало Русское кадетство. Кадетские корпуса 18-го и 19-го столетий сыграли значительную роль в подготовке офицерских кадров русской армии. Они дали России десятки выдающихся исторических личностей, общественных деятелей, которые трудами своими прославили Отечество.

В настоящее время, в системе образования Минобороны России 32 довузовских учебных заведения, в том числе Президентские кадетские училища, Нахимовские военно-морские училища, кадетские корпуса, школы для одаренных детей.

Во всех довузовских учебных заведениях Минобороны России обеспечивается высокий уровень образования и всестороннего развития обучающихся, раскрытие их творческого потенциала, привитие традиционных ценностей и воспитание патриотизма.

Специально для обучения девочек в 2008 году в Москве создано уникальное образовательное учреждение - «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», которое считается одним из лучших заведений страны. В 2019 году в Санкт-Петербурге на острове в дельте реки Нева был построен и открыт филиал Пансиона.

Одним из старейших заведений является Омский кадетский военный корпус, который ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. На протяжении более чем двухвековой истории выпускники корпуса становились офицерами и генералами, известными учеными, писателями и общественными деятелями. Среди них Георгиевские кавалеры, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.

Начиная с 1999 года в возрожденном кадетском корпусе произведено 22 набора и сделано 20 выпусков. 2301 кадет закончили корпус, из них 173 выпускника за особые успехи в учении были награждены медалями. Подавляющее большинство, 2049 выпускников корпуса, поступили в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ и других силовых структур. Это более 70 процентов от всего количества выпускников.

1 сентября 2021 года стало знаменательной датой в долгой и славной истории Омского кадетского военного корпуса. В этот день открыли свои двери для воспитанников новые учебные и жилые корпуса и спортивные сооружения, оснащенные по самым современным стандартам довузовского образования Минобороны Российской Федерации.

Омский кадетский военный корпус располагает целым комплексом спортивных площадок, сооружений и залов, ледовой коробкой, бассейном,  позволяющих организовать занятия по физической культуре и работу разноплановых спортивных секций.

Колыбелью отечественного Военно-морского флота и визитной карточкой Кронштадта является Кронштадтский морской кадетский военный корпус. Он продолжает лучшие традиции кадетского образования дореволюционной России, суворовских и нахимовских училищ советского периода.

В Корпусе востребованы и успешно используются в индивидуальной воспитательной работе с кадетами исторически сложившиеся в XVIII-XX столетиях кадетские «Заповеди товарищества», ставшие кодексом кадетской чести. Юные кадеты корпуса стали поистине визитной карточкой Кронштадта.

Современная материально-техническая база корпуса позволяет обучать воспитанников на высоком уровне государственных образовательных стандартов. Для учебного процесса предусмотрены, компьютеризированные рабочие места с интернетом для каждого сотрудника и учащегося; интерактивные доски, компьютеры, мультимедийные наглядные пособия и программное обеспечение, входящие в комплектацию всех учебных кабинетов. Также для каждого воспитанника имеются мини-лаборатории в специализированных кабинетах физики, химии, биологии и персональные ноутбуки.

За прошедшие годы в учебном заведении произведено 22 выпуска. Окончили кадетский корпус 1475 выпускников, из них 28 с золотой медалью и 16 -  с серебряной. Более 87% выпускников поступили в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, где пополняют строй кадровых офицеров Вооруженных Сил в армии и на флоте.

Возрождение кадетского движения в России продиктовано временем. Ведь во все времена кадетские корпуса готовили настоящих граждан своей страны, воспитанных в духе благородства, воинской чести, доброго товарищества, крепкой дисциплины, а также беззаветной любви и преданности Родине. Для современных кадетов девиз «Жизнь России - честь никому» не утратил своей значимости.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:48 В стране и мире
Видео
Директор Ивана Краско раскрыл подробности госпитализации артиста
22:12 В стране и мире
Видео
Адвокат раскрыл детали допроса и обыска у политолога Соловья
21:51 В стране и мире
Политолога Соловья отпустили из СК в статусе свидетеля
20:08 Армия
Силы Северного флота провели учения по «уничтожению» подлодки «противника» в Баренцевом море
18:45 В стране и мире
Видео
В Подмосковье легкомоторный самолет перевернулся при посадке
Популярное
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.