«Как тот лось»: Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал о своей госпитализации

Знаменитый российский переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», направлен на стационарное лечение в больницу Санкт-Петербурга.

О проблемах со здоровьем Пучков сообщил сам в социальных сетях. Он объяснил, что чувствует себя нехорошо уже вторую неделю, в связи с чем решил наведаться к медикам.

«Как тот лось в анекдоте: я все пью и пью, а мне все хуже и хуже», - написал он в своем аккаунте в Instagram.

На фотографии, выложенной с постом, блогер запечатлел окошко экстренной госпитализации. В следующем посте «Гоблин» уже находился в палате. Точной причины нахождения в больнице публицист не указал.