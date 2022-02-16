Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач объяснил, как рак можно заметить по ушам

Анна Берестовая
05:46 16.02.2022
Заложенность в ушах оказалась симптомом смертельной болезни.
Врач объяснил, как рак можно заметить по ушам
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Онкология, локализующаяся в области шеи, в ряде случаев может давать очень нестандартные симптомы. К примеру, как рассказал врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш, о злокачественной опухоли порой сигнализирует заложенность в ушах.

Медик отметил, что «шейный» рак может приводить к самым разнообразным осложнениям, потому что распространяется через лимфатическую систему и кровь. Обычно удар на себя в первую очередь принимают нос и горло, однако возможны и иные случаи.

Так, к примеру постоянная боль в ухе или заложенность ушей, схожая с состоянием после погружения в воду, порой свидетельствуют о развитии рака в этой области. Кроме того, на онкологию может указывать болезненность в деснах, пятна и язвы во рту и отечность шеи.

«Боль в горле, которая длится более двух недель, или если у вас есть какие-либо изменения голоса или охриплость, также должны вызывать тревогу», - цитирует врача Express.

Кубеш обратил внимание на то, что люди часто не придают большого значения подобным недомоганиям, так как они довольно неспецифические. Медик посоветовал быть внимательнее, ведь при более раннем обнаружении рака шансы вылечиться значительно выше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:14 В стране и мире
Видео
«Вся эта ситуация - фейк»: американский политолог о «вторжении» РФ на Украину
04:31 В стране и мире
СМИ: вертолет армии США сел вблизи польско-украинской границы
01:21 В стране и мире
Матвиенко: ответ РФ в случае агрессии Украины против ЛДНР будет соразмерным
00:41 В стране и мире
«Им лучше завести будильники»: Песков отреагировал на сообщения о времени «вторжения РФ на Украину»
22:31 В стране и мире
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Популярное
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.