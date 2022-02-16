Врач объяснил, как рак можно заметить по ушам

Онкология, локализующаяся в области шеи, в ряде случаев может давать очень нестандартные симптомы. К примеру, как рассказал врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш, о злокачественной опухоли порой сигнализирует заложенность в ушах.

Медик отметил, что «шейный» рак может приводить к самым разнообразным осложнениям, потому что распространяется через лимфатическую систему и кровь. Обычно удар на себя в первую очередь принимают нос и горло, однако возможны и иные случаи.

Так, к примеру постоянная боль в ухе или заложенность ушей, схожая с состоянием после погружения в воду, порой свидетельствуют о развитии рака в этой области. Кроме того, на онкологию может указывать болезненность в деснах, пятна и язвы во рту и отечность шеи.

«Боль в горле, которая длится более двух недель, или если у вас есть какие-либо изменения голоса или охриплость, также должны вызывать тревогу», - цитирует врача Express.

Кубеш обратил внимание на то, что люди часто не придают большого значения подобным недомоганиям, так как они довольно неспецифические. Медик посоветовал быть внимательнее, ведь при более раннем обнаружении рака шансы вылечиться значительно выше.