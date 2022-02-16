В стране и мире СМИ: вертолет армии США сел вблизи польско-украинской границы Анна Берестовая Пресса сообщила о посадке американского вертолета в районе польско-украинской границы. © Фото: defense.gov Читайте нас на: Пресса сообщила, что вертолет вооруженных сил США UH-60 Black Hawk приземлился на территории вблизи украинско-польской границы. Такая информация поступила от журналиста телеканала CNBC Брэда Ховарда, который опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в Twitter. В настоящее время в Интернете распространяется видеозапись, на которой якобы запечатлен момент приземления вертолета и его взлета. Данные кадры, как утверждается, сняты камерой наблюдения польской пограничной службы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика