СМИ: вертолет армии США сел вблизи польско-украинской границы
Пресса сообщила о посадке американского вертолета в районе польско-украинской границы.
© Фото: defense.gov
Пресса сообщила, что вертолет вооруженных сил США UH-60 Black Hawk приземлился на территории вблизи украинско-польской границы.
Такая информация поступила от журналиста телеканала CNBC Брэда Ховарда, который опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в Twitter.
В настоящее время в Интернете распространяется видеозапись, на которой якобы запечатлен момент приземления вертолета и его взлета. Данные кадры, как утверждается, сняты камерой наблюдения польской пограничной службы.