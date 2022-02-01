В СМИ сообщили о подготовке ГП предложений по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

В Генеральной прокуратуре РФ готовят инициативу об отмене незаконных штрафов, которые были назначены гражданам с помощью камер видеонаблюдения. Соответствующие поправки предлагается внести к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности», сообщает газета «Коммерсант».

По итогам проверки систем фиксации нарушений правил дорожного движения за прошлый год, в надзорном ведомстве сделали вывод, что камеры порой иногда используют не для профилактики нарушений, а с целью получения дополнительных доходов местными властями и предпринимателями.

Так, в прокуратуре в качестве примера рассказали о ситуации в Нижегородской области, где в конце августа прошлого года с помощью камер было вынесено более 6,5 тысяч штрафов за превышение скорости на сумму свыше 4,2 миллионов рублей, хотя в действительности нарушений правил дорожного движения не было.

Из-за того, что средства фиксации были закреплены неправильно, неверно отображалась скорость езды автомобилей. В результате все штрафы были аннулированы.

Напомним, в России с 10 января вступила в силу уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Так, гражданам, которые постоянно привлекаются за нарушение ПДД, может грозить до трех лет лишения свободы в случае неоднократного выезда на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час.