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В СМИ сообщили о подготовке ГП предложений по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Андрей Аркадьев
06:40 01.02.2022
Предлагается без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры.
В СМИ сообщили о подготовке ГП предложений по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В Генеральной прокуратуре РФ готовят инициативу об отмене незаконных штрафов, которые были назначены гражданам с помощью камер видеонаблюдения. Соответствующие поправки предлагается внести к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности», сообщает газета «Коммерсант».

По итогам проверки систем фиксации нарушений правил дорожного движения за прошлый год, в надзорном ведомстве сделали вывод, что камеры порой иногда используют не для профилактики нарушений, а с целью получения дополнительных доходов местными властями и предпринимателями.

Так, в прокуратуре в качестве примера рассказали о ситуации в Нижегородской области, где в конце августа прошлого года с помощью камер было вынесено более 6,5 тысяч штрафов за превышение скорости на сумму свыше 4,2 миллионов рублей, хотя в действительности нарушений правил дорожного движения не было.

Из-за того, что средства фиксации были закреплены неправильно, неверно отображалась скорость езды автомобилей. В результате все штрафы были аннулированы.

Напомним, в России с 10 января вступила в силу уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Так, гражданам, которые постоянно привлекаются за нарушение ПДД, может грозить до трех лет лишения свободы в случае неоднократного выезда на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час.

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