МиГ-31 в небе Ленинградской области принудили «нарушителя» воздушного пространства к посадке

Экипажи истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) отработали мероприятия по принуждению к посадке условного нарушителя в небе Ленинградской области.

Летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 в условиях ограниченной видимости выполнили взлеты, элементы маневрирования на высоте около 400 метров. После этого на высотах около 14 000 метров экипажи самолетов с помощью бортовой РЛС «Заслон-М» развернули радиолокационное поле для мониторинга воздушного пространства.

В ходе мониторинга была обнаружена цель, движущаяся со скоростью около 2000 километров в час. Ее роль выполнял другой самолет МиГ-31. Экипажи осуществили сближение и комплекс действий по принуждению к посадке условного нарушителя.

Учения состоялись в ночное время, что значительно усложняло отработку задач летчикам, кроме того посадка на аэродром базирования осуществлялась по приборам.

Участие в учениях приняли четыре экипажа самолета Миг-31, которые выполнили задачи во всем диапазоне высот. В мероприятиях были задействованы около 50 военнослужащих из числа группы управления полетами, летного и инженерно-технического состава истребительного авиационного полка ЗВО.

Материал подготовили Анна Берестовая и Вадим Михеев