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Российскую систему предупреждения о ракетном нападении планируют полностью обновить до 2030 года

02:09 16.02.2022
Российская СПРН пройдет полную модернизацию к 2030 году.
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении планируют полностью обновить до 2030 года
© Фото: Минобороны России
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В рамках развития Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) продолжается создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля. Для этого на территории РФ проводится развертывание радиолокационных станций высокой заводской готовности (ВЗГ). Такое заявление сделал начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков.

По его словам, сейчас в активной фазе находится работа по созданию радиолокационного комплекса ВЗГ вблизи Воркуты, а также радиолокационной станции (РЛС) в районе Мурманска. Кроме того, завершено проектирование новой дальневосточной РЛС.

В целом, к 2030 году, согласно плану по развитию, должна быть окончена модернизация радиолокационных станций СПРН. За счет этого будет завершено перевооружение на РЛС нового поколения.

«В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС ВЗГ, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области, и создание в Ленинградской области новых средств, обладающих улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех», - цитирует Сучкова издание «Красная звезда».

Также, согласно сообщению начальника Главного центра ПРН, продолжается развитие комической составляющей Системы. В рамках него проводится наращивание орбитальной группировки Космической системы обнаружения стартов за счет космических аппаратов, проходящих постоянную модернизацию. При их создании учитывается опыт предшествующих выводов аппаратов на орбиту.

Материал подготовили Анна Берестовая и Юрий Хведчин

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