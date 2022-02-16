ВКС РФ фиксировали пуски космических ракет США с воздушным стартом в течение года

В течение последних двенадцати месяцев были зафиксированы пуски иностранных ракет космического назначения (РКН) с воздушным стартом. Об этом сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении (ПРН) космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков.

Он указал, что запуски РКН с воздушных носителей осуществлялись при проведении испытаний американскими ВС. В целом, испытания ракетной техники и запуски ракет для выведения на орбиту космических аппаратов производились регулярно, несмотря на пандемию.

«В январе вскрыто проведение сразу двух испытаний в рамках совершенствования систем противоракетной обороны такими государствами, как Израиль и Китайская Народная Республика. Техника не подвела, безошибочное функционирование аппаратуры РЛС и командных пунктов позволило определить на траекториях полета как ракеты-мишени, так и нацеленные на них противоракеты», - цитирует Сучкова издание «Красная звезда».

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря постоянному поддержанию боеготовности Системы ПРН на максимально высоком уровне. Этому способствовали усилия разноплановых специалистов: как военнослужащих, так и представителей промышленности.

Начальник Главного центра ПРН добавил, что за указанный период было обнаружено свыше 70 пусков баллистических ракет, включая гиперзвуковые, и 90 запусков ракет космического назначения.

Материал подготовили Анна Берестовая и Юрий Хведчин