Директор Ивана Краско раскрыл подробности госпитализации артиста

Народный артист России и СССР Иван Краско госпитализирован. Об этом сообщил его директор Вячеслав Смородинов, объяснив, что актера положили на реабилитацию после коронавирусной инфекции и перенесенного инсульта.

«Мы его положили на реабилитацию. Ну, конечно, он сдал очень сильно. Наверное, все-таки COVID, а потом вот этот инсульт - он дал о себе знать», - указал он.

Смородинов рассказал, что наблюдал, как состояние 91-летнего артиста ухудшалось, пока тот находился дома. В связи с этим его близкие приняли решение обратиться за медицинской помощью.

«Спасибо врачам, что его так быстро, оперативно взяли. Сразу взяли ПЦР-тест, он готов был, и мы его определили в реабилитационный центр ветеранов. Там ему делают процедуры, массажи, ему прописанные. Даже есть лечебная физкультура, там капельницы ему ставят», - рассказал директор.

По словам его представителя, состояние Краско заметно улучшилось. Периодически актер бывает бодр, однако в целом довольно много и быстро устает.

«У него отдельная палата, в принципе, условия хорошие», - заметил Смородинов.

Директор добавил, что в связи с преклонным возрастом артиста процедуры и тренировки отнимают у него немало сил, однако они требуются для восстановления. Как отметил Смородинов, без госпитализации Краско точно было бы хуже. В настоящее время пациенту прописан 21 день реабилитации.