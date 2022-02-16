Силы Северного флота провели учения по «уничтожению» подлодки «противника» в Баренцевом море

В Баренцевом море Силы Северного флота провели учение по поиску и условному уничтожению подводной лодки «противника». В частности, в ходе учения были отработаны мероприятия по проверке отсутствия слежения за силами флота, поиску иностранных подводных лодок и установлению контроля за судоходством в акватории моря.

Кроме того, экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» отработал маневрирование при поиске подводных лодок, применение гидроакустического и противолодочного вооружения. Его экипаж также выполнил комплекс мероприятий по поиску, принуждению к всплытию и условному уничтожению подводной лодки «противника», роль которого была отведена одной из атомных подводных лодок Северного флота.

Одновременно с этим экипажи атомных подводных лодок Северного флота отточили подводное маневрирование, применение гидроакустического вооружения в режиме активного поиска и алгоритм действий при обнаружении и атаке условного подводного противника в рамках подводной дуэли. Учение прошло без фактического применения торпедного боезапаса.

На данный момент в тренировочных мероприятиях задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения и свыше десяти летательных аппаратов морской авиации Северного флота. В составе разнородных сил флота в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», иные боевые корабли, атомные и дизель-электрические подводные лодки.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Юрий Хведчин.