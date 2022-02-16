В Таиланде поменяют название столицы
В скором времени Бангкок может получить название Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.
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Королевский ученый совет Таиланда заявил о смене официального названия столицы страны Бангкока. Город станет называться Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, что переводится как «Святопрестольный великий град».
Перед сменой названия специальный комитет проведет проверку. В документе совета, который цитирует ТАСС, отмечается, что могут использоваться оба названия. Если Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным названием, Бангкок будет заключен в скобки.
В 2016 году Верховная рада Украины переименовала город Днепропетровск в Днепр. Город, названный в честь Григория Петровского, попал под закон о декоммунизации.