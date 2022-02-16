В Чехии рассказали, как США стали жертвой собственной ловушки из-за Украины

Чешский политолог Оскар Крейчи рассказал о том, как действия Вашингтона в информационном поле из-за ситуации вокруг Украины сыграли не на пользу для самого Вашингтона. Об этом рассказал эксперт чешскому изданию, как сообщает РИА Новости.

Как сказал эксперт, время для распространения «точных данных» о якобы «вторжении» России было выбрано не случайным образом. Крейчи напомнил о вооруженных конфликтах, происходивших во время Олимпиад 2008 и 2014 года. По его мнению, для некоторых политиков и журналистов Олимпиада в Пекине стала поводом для резких заявлений и провокаций.

Ранее политолог из США заявил, что американцы не знают даже, где находится Украина, а вся эта история о якобы «вторжении» РФ на Украину - фейк.