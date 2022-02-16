С-400 Балтфлота отразили авиаудар «противника» в условиях радиоэлектронных помех

Расчеты ЗРК С-400 в рамках учений на Балтфлоте отразили ракетно-авиационный удар условного противника, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

«Боевые расчеты совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное развертывание зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в боевой порядок в районах прикрытия с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей. Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей», - говорится в сообщении.

В роли воздушного противника выступили самолеты Су-27, Су-24 и Су-30СМ, а также вертолеты морской авиации флота. Действия боевых расчетов ПВО осложнялись применением средств радиоэлектронной борьбы. Средства воздушного нападения были успешно уничтожены залпом ракет ЗРК С-400 «Триумф» - боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям. Ракетные комплексы прикрывали расчеты ЗРПК «Панцирь-С1».

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин