В Москве легковушка протаранила витрину магазина
Потерявший управление автомобиль столкнулся в двумя другими машинами и выехал на тротуар.
© Фото: Telegram, Анна Логунова
В Москве в районе Новослободской улицы легковой автомобиль потерял управление, столкнулся с двумя попутно ехавшими машинами и врезался в витрину магазина. По предварительным данным, водителю легковушки стало плохо за рулем.
«По предварительным данным мужчине стало плохо за рулем, в настоящее время его осматривают медики. Предварительно в ДТП никто не пострадал», - сообщается в Telegram-канале столичного ГИБДД.
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