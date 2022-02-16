В Москве легковушка протаранила витрину магазина

В 2019 году внедорожник въехал в витрину магазина на 37-м километре Киевского шоссе. При этом под колеса автомобиля попал девятилетний мальчик, который стоял у одного из стеллажей.

«По предварительным данным мужчине стало плохо за рулем, в настоящее время его осматривают медики. Предварительно в ДТП никто не пострадал», - сообщается в Telegram -канале столичного ГИБДД.

В Москве в районе Новослободской улицы легковой автомобиль потерял управление, столкнулся с двумя попутно ехавшими машинами и врезался в витрину магазина. По предварительным данным, водителю легковушки стало плохо за рулем.

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