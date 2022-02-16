«Линия огня»: опубликованы кадры разрушительных лесных пожаров в Аргентине

Почти 500 тысяч гектаров сгорели в аргентинской провинции Корриентес, где бушует лесной пожар. Около 6 % от общей площади региона оказались во власти стихии: пастбища, водно-болотные угодья и леса. Под властью огня также находится национальный парк Ибера. Рейнджеры предпринимают попытки спасти редкие виды животных.

Жители домов и отелей недалеко от столицы провинции эвакуированы в качестве меры предосторожности. Как сообщает Reuters, пожарные продолжают попытки взять огонь под контроль.

Лесной пожар усугубляется высокими температурами и засухой, установившейся в регионе. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие несколько дней ожидаются лишь небольшой дождь - всего 5-10 миллиметров осадков.