Жертва сторожевого «Бриллианта»: как старлей Махоньков спас морской конвой ценой своей жизни

Почему моряки решили преградить путь немецкой торпеде ценой своих жизней? Как экипаж корабля без современного акустического оборудования сумел обнаружить подводную лодку новейшего поколения? Смотрите в новом выпуске программы «Легенды армии. Михаил Махоньков».
Летом 1943 года на вооружении гитлеровской Германии появились самонаводящиеся торпеды и модернизированные глубоководные субмарины, которые после применения новых инженерных систем стали практически незаметны. Это создало угрозу полного прекращения поставок от союзников в северные советские порты - Мурманск и Архангельск. А северные конвои везли новейшие виды вооружений, технику, снаряжение, продовольствие. Уже в сентябре 1944 года немецкие субмарины были готовы атаковать очередной такой, когда их обнаружили моряки сторожевого корабля «Бриллиант».
Его командиром месяцем ранее, 24 августа, был назначен Михаил Махоньков. «Бриллиант» называли «кораблем-призраком»: в 1942 году его потопила немецкая авиация, но его, поднятого со дна с 800 пробоинами только на левом борту, вернули в строй. Именно старший лейтенант Махоньков убедил командование Северного флота, что это возможно. Он настолько изучил свой «Бриллиант», что мог на слух определить, какой механизм вдруг начинал сбоить.
Михаил был родом из крестьянской семьи, поэтому быстро завоевывал доверие сослуживцев. Он родился в селе Большое Буньково в Подмосковье, но, когда мальчику исполнилось 10 лет, семья переехала в Ногинск, где отец устроился на завод. Миша быстро нашел себе новых друзей - он очень легко увлекал людей за собой, и как-то раз, еще школьником, подначил друзей соорудить лодку. У мальчика были задатки инженера, в школе особенно хорошо ему давались точные науки. Но судьба распорядилась иначе.
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