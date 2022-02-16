Кремль положительно оценил обращение Байдена к россиянам

В обращении президента США Джо Байдена к российскому народу нет ничего предосудительного, но без угроз оно импонировало бы гораздо больше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало», - цитирует Пескова РИА Новости.

Также он добавил, что «было бы очень здорово», если бы американский президент обратился и к украинскому народу с призывом никогда не стрелять друг в друга.

Ранее Джо Байден заявил, что США, НАТО и Украина не являются угрозой для жителей России.