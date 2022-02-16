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Корветы Тихоокеанского флота провели учебный бой в Охотском море

11:48 16.02.2022
После завершения боевых упражнений моряки провели тренировки по противодиверсионной обороне корабля.
Корветы Тихоокеанского флота провели учебный бой в Охотском море
© Фото: Минобороны России
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Корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вступили в морской бой в Охотском море в рамках учений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

После первого этапа выполнения артиллерийских стрельб по морским целям, имитирующим отряд кораблей условного противника, боевые расчеты корветов уничтожили макеты плавающих мин, сброшенные с «вражеских» кораблей.

«На выходе из района с минной опасностью экипажи корветов обнаружили неопознанные цели, меняющие курс на сближение с отрядом кораблей ТОФ. Боевые расчеты корветов "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" применили корабельный комплекс ПК-2 с постановкой радиолокационных и электронных помех для минимизации ракетной опасности и вступили в морской бой с кораблями условного противника», - говорится в сообщении.

Цели были успешно уничтожены точными попаданиями снарядов из артиллерийских установок АУ А-190. После завершения боевых упражнений моряки провели тренировки по противодиверсионной обороне корабля.

«Громкий» - корвет с управляемым ракетным оружием, второй корабль проекта 20 380, построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

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