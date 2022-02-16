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Минобороны России начало прием работ для участия в фестивале «Медиа-Ас 2022»

11:27 16.02.2022
В разные годы лауреатами фестиваля становились известные военкоры, в том числе журналисты телеканала «Звезда».
Минобороны России начало прием работ для участия в фестивале «Медиа-Ас 2022»
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России начинает прием журналистских работ для участия в восьмом Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас 2022». В конкурсе принимают участие представители СМИ, которые освещают события, связанные с деятельностью Вооруженных сил нашей страны. Окружной этап фестиваля прессы продлится до 1 июня.

За это время в военных округах и на Северном флоте будут отбираться лучшие работы. Жюри оценит репортажи, радиопрограммы, статьи, фотоработы и другие материалы, посвященные Вооруженным силам России, опубликованные в региональных СМИ. Победители смогут принять участие в финальном этапе.

Финал конкурса пройдет в ноябре. В разные годы лауреатами фестиваля становились известные военкоры, сотрудники крупных информационных агентств, радиостанций, газет и телеканалов, включая ТРК «Звезда».

Конкурс пройдет в девяти номинациях: «Лучшие кадры» (за лучший новостной репортаж), «Командный голос» (лучшая радиопередача), «Сила слова» (лучший материал в печатных СМИ), «Стиль жизни» (лучший материал в периодических изданиях), «Проект специального назначения» (за комплексный проект - шоу, серия программ и т. п.), «Молния» (за лучшую работу в информагентстве), «Главный калибр» (лучшая фоторабота), «На острие атаки» (лучший материал в региональных СМИ), «Прорыв» (дебют года).

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

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