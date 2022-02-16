Шаг в облака: российские военнослужащие в Таджикистане выполнили парашютные прыжки с Ми-8МТВ5-1

Военнослужащие поисково-спасательной службы 201-й военной базы в Таджикистане отработали прыжки с парашютом на точность приземления. Прыжки выполнялись с высоты от 800 до 2 000 метров с вертолета Ми-8МТВ5-1, сообщает Минобороны России.

Цель авиационных спасателей - с воздуха обнаружить, где находится попавшее в аварию воздушное судно, а затем высадиться, чтобы помочь оказавшемуся в беде экипажу.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев