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Шаг в облака: российские военнослужащие в Таджикистане выполнили парашютные прыжки с Ми-8МТВ5-1

10:48 16.02.2022
Военнослужащие использовали парашютные системы «Арбалет-1», спортивные парашюты «Мальва-24», учебно-тренировочные  парашюты Д-1-5У.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие поисково-спасательной службы 201-й военной базы в Таджикистане отработали прыжки с парашютом на точность приземления. Прыжки выполнялись с высоты от 800 до 2 000 метров с вертолета Ми-8МТВ5-1, сообщает Минобороны России.

Цель авиационных спасателей - с воздуха обнаружить, где находится попавшее в аварию воздушное судно, а затем высадиться, чтобы помочь оказавшемуся в беде экипажу.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев

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