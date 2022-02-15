Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Морпехи растопили сопки Камчатки из минометов

07:54 15.02.2022
Всего артиллеристы обстреляли 250 гектаров горных склонов для контролируемого схода лавин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

200 килограммов тротила использовали саперы танковой армии в Подмосковье для подрыва льда. Военнослужащие готовятся к борьбе с весенними паводками. Это заключительный этап тренировок саперов, которые войдут в отряды ликвидации чрезвычайных ситуаций. Специалисты разрушили ледовый затор на изгибе реки шириной до 400 метров.

А на Камчатке минометчики бригады морской пехоты борются уже не со льдом, а со снегом. Артиллеристы обстреляли 250 гектаров горных склонов для контролируемого схода лавин. В прицеле морпехв оказались заснеженные сопки и перевалы в районе Елизова. Всего расчеты 120-миллиметровых минометов сделали более 20 выстрелов.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Кирилл Ховрин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:35 В стране и мире
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
07:54 Армия
Видео
Морпехи растопили сопки Камчатки из минометов
05:02 Армия
Видео
Комплексные учения с участием ЗРК «Триумф» и «Терминаторов» прошли в Сибири
04:04 В стране и мире
Канада направит на Украину партию стрелкового оружия
01:06 В стране и мире
Захарова назвала настоящего врага Украины
Популярное
Видео
«Кино про красивых людей»: Пиманов о фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Давление «дедов», пуски ракет и писательство: Пиманов рассказал о службе на «Байконуре»
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Видео
Демонстрация скорости и проходимости: кадры подготовки БТ-3Ф к госиспытаниям
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.