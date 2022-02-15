Морпехи растопили сопки Камчатки из минометов

200 килограммов тротила использовали саперы танковой армии в Подмосковье для подрыва льда. Военнослужащие готовятся к борьбе с весенними паводками. Это заключительный этап тренировок саперов, которые войдут в отряды ликвидации чрезвычайных ситуаций. Специалисты разрушили ледовый затор на изгибе реки шириной до 400 метров.

А на Камчатке минометчики бригады морской пехоты борются уже не со льдом, а со снегом. Артиллеристы обстреляли 250 гектаров горных склонов для контролируемого схода лавин. В прицеле морпехв оказались заснеженные сопки и перевалы в районе Елизова. Всего расчеты 120-миллиметровых минометов сделали более 20 выстрелов.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Кирилл Ховрин.