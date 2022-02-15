С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19»
С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19»
С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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