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Мотострелки ВВО завершили развертывание полевого лагеря на полигоне Брестский в Белоруссии

06:00 01.02.2022
Сообщается, что проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили развертывание полевого лагеря в Белоруссии на полигоне Брестский.

В полевом лагере возведены все необходимые объекты для комфортного проживания бойцов в полевых условиях, столовые и медицинские пункты.

Для военнослужащих организовано трехразовое горячее питание, а в палатках поддерживается комфортная для проживания температура воздуха.  Медицинское подразделение укомплектовано оборудованием для профилактики и диагностики  различных заболеваний, создан необходимый запас медикаментов.

В районе учений оборудованы парки боевых машин для размещения вооружения и военной техники с пунктами ремонта и заправки, складами горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Кроме того, в полевом лагере оборудованы и действуют объекты банно-прачечного и культурно-досугового обслуживания личного состава, места психологической разгрузки и площадки для занятия спортом, отработки элементов боевой подготовки.

В настоящее время военнослужащие ВВО и вооруженных сил Белоруссии приступили к боевому слаживанию подразделений.

Отмечается, что проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа.

На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Практические действия войск пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Также планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

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