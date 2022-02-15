Около 500 военнослужащих ВДВ провели десантирование в сложных метеоусловиях под Костромой

Десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в рамках контрольных занятий по боевой подготовке отработали десантирование порядка 500 военнослужащих и трех объектов на площадку приземления Будихино в Костромской области.

Десантники провели погрузку двух боевых машин десанта БМД-2К-АУ и одной парашютной платформы П-7 с боеприпасами для артиллерии ВДВ (массой шесть тонн каждая) в четыре самолета Военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76МД на аэродроме Иваново-Северный. После этого военнослужащие осуществили десантирование в заданный район.

Преодолев расстояние над Ивановской, Кировской и Костромской областями, самолеты зашли на боевой курс над площадкой приземления Будихино. Десантирование проходило в сложных метеорологических условиях при ограниченной видимости.

Вслед за техникой на парашютных системах Д-10 с интервалом отделения 0,7 секунды было десантировано почти 500 военнослужащих Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения Воздушно-десантных войск. Такого рода системы позволяют десантировать личный состав в экипировке, с оружием и снаряжением общей массой более 100 килограммов.

Материал подготовили Анна Берестовая и Олег Давыденко