Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области

В понедельник, 14 февраля, дети оказались погребены под крупным снежным завалом. Инцидент произошел поздним вечером у леса в районе села Клепка на территории Магаданской области.

Два ребенка возрастом в девять и одиннадцать лет играли в природных ледяных нишах, прорывая себе убежища. В результате неосторожной игры юные искатели приключений попали в ловушку из глыб льда и снега и были не в состоянии выбраться.

О случившемся сообщили в местный спасательный центр в 22.20 по местному времени. Благодаря работе четверых спасателей, десяти волонтеров и использованию специальной техники к 22.40 обоих детей удалось вызволить. Видео спасательной операции, снятое очевидцами, опубликовали в Instagram-аккаунте magadan live.

Медики диагностировали у спасенных общее переохлаждение. Как сообщает издание «Магаданская правда», дети были оперативно доставлены в областную больницу для получения необходимой помощи.