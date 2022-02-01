Метеорологи зафиксировали рекордные молнии

Всемирная метеорологическая организация определила самые большие по продолжительности и по протяженности молнии в истории наблюдений.

Рекордно длинная молния была замечена в небе над побережьем на юге Соединенных Штатов 29 апреля 2020 года. Она протянулась на 768 километров.

Наиболее долгая вспышка молнии оказалась зарегистрирована в районе границы Уругвая и Аргентины 18 июня 2020 года. Ее длительность составила 17,102 секунды. Об этом организация сообщила в своем аккаунте в Twitter.