На суше, в воздухе и на воде: как проходят масштабные учения ВС РФ в стране и за ее пределами

В Охотском море более 20 боевых кораблей Тихоокеанского флота отрабатывают совместные артиллерийские стрельбы, способы маневрирования в сложных метеоусловиях, а также взаимодействие с морской авиацией и средствами ПВО. Вскоре отряд кораблей проведет зенитно-ракетные стрельбы по специальным ракетам-мишеням.

Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» был поднят по сигналу тревоги - угроза применения ракетного оружия условным противником. В этот момент на его борту находился корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

«Корабельный комплекс ПК-2 заряжается двумя снарядами радиолокационных или электронных помех. Главное назначение этого орудия - создание ложноуводящих целей во время нанесения ракетного удара условного противника», - сообщил он.

На западных рубежах армии России и Белоруссии отрабатывают мощный ответ на недружественные шаги любого потенциального агрессора. На учениях в Белоруссии условного противника накрывают реактивным огнем российские «Ураганы» и белорусские «Смерчи».

Учения «Союзная решимость» разворачиваются сразу на пяти полигонах и четырех аэродромах Белоруссии. Активная фаза маневров началась 10-го февраля. В Кремле с докладом обо всех масштабных учениях, в которых сейчас задействованы Вооруженные силы России, министр обороны Сергей Шойгу.

«Учения масштабные. Учения проходят и в Западном военном округе, практически на всех флотах: это и Баренцево море, и Черное море, Балтийское море, Тихоокеанский флот. В них принимают участие войска практически всех военных округов, включая Восточный военный округ, Центральный военный округ, Северный флот. Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время», - обозначил Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что все маневры российских армии и флота проходят в соответствии с планами боевой подготовки. Часть из них началась еще в конце прошлого года по поручению президента.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов