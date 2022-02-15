Комплексные учения с участием ЗРК «Триумф» и «Терминаторов» прошли в Сибири

Комплексные учения экипажей транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и подразделений ЗРК С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО) прошли в Новосибирской области.

В ходе учений боевые расчеты подразделений ЗРК С-400 «Триумф» отрабатывали вопросы поиска, идентификации и захвата целей, в том числе летящих на предельно малых высотах.

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» оттачивали мастерство полетов на предельно малых и максимальных высотах от 100 до 3000 метров, а также совершали различные по сложности маневры с целью ухода от средств ПВО.

Всего в учениях принимали участие около 500 военнослужащих из состава подразделений ПВО и наземного обеспечения полетов. Было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

Материал подготовили Анна Берестовая и Олег Давыденко