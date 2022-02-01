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СМИ сообщили о четырех пострадавших при выбросе газа на месторождении в ХМАО

Алиса Кононенко
05:37 01.02.2022
Сообщается, что четверо пострадавших доставлены в больницу с ожогами.
СМИ сообщили о четырех пострадавших при выбросе газа на месторождении в ХМАО
© Фото: mchs.gov.ru
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По информации СМИ на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) произошел выброс газа с последующим возгоранием , в результате которого пострадали четыре человека.

«При проведении работ, по предварительной информации - во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах ХМАО.

Согласно информации на данный момент, пожар уже потушен, погибших нет.

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