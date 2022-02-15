Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Корабли ЧФ провели артиллерийский бой и уничтожили подлодку «противника»

05:00 15.02.2022
Корабли Черноморского флота провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Корабли Черноморского флота отработали действия по ведению морского артиллерийского боя, поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, а также по противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем в рамках учений, начавшихся на полигонах боевой подготовки в Черном море.

Кроме тактических маневров в море, экипажи кораблей отработали вопросы обороны побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил флота, а также морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

В учениях задействовано более 30 боевых кораблей различных классов из состава Черноморского и других флотов России: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения проходят в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Анна Берестовая и Олег Давыденко

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Комплексные учения с участием ЗРК «Триумф» и «Терминаторов» прошли в Сибири
04:04 В стране и мире
Канада направит на Украину партию стрелкового оружия
01:06 В стране и мире
Захарова назвала настоящего врага Украины
00:01 В стране и мире
СМИ: в посольстве США в Киеве уничтожат сетевое оборудование и компьютеры
23:32 В стране и мире
В Пентагоне оценили слова Лаврова о шансах договориться по безопасности
Популярное
Видео
«Кино про красивых людей»: Пиманов о фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Давление «дедов», пуски ракет и писательство: Пиманов рассказал о службе на «Байконуре»
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Видео
Демонстрация скорости и проходимости: кадры подготовки БТ-3Ф к госиспытаниям
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.