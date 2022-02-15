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Корреспондент «Звезды» показал новейший гиперзвуковой авиационный РК «Кинжал» на авиабазе Хмеймим

Игорь Лапик
23:29 15.02.2022
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал масштабные учения межфлотской группировки ВМФ России, развернутые в восточной части Средиземного моря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На борту вертолета министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с главкомом ВМФ Николаем Евменовым совершает облет строя российских боевых кораблей. В водах восточной части Средиземного моря их сейчас более 15-ти. Ракетные крейсеры «Варяг» и «Маршал Устинов», фрегаты «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Григорович», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Представлены три флота: Тихоокеанский, Северный и Черноморский. В небе работают более 30-ти самолетов и вертолетов ВКС России. Все это - часть масштабных учений межфлотской группировки ВМФ России, которые инспектирует глава МО.

В пункте материально-технического обеспечения Тартус главком ВМФ докладывает министру о выполнении экипажами кораблей и морской авиации задач по поиску иностранных субмарин, а также по установлению контроля над судоходством в акватории Средиземного моря и воздушным пространством. Там же, в Тартусе, Сергей Шойгу и его сирийский коллега Али Айюб наблюдают за учебной противодиверсионной операцией.

Ранее ведущие зарубежные издания сообщили, что за учениями российского Военно-морского флота наблюдают авианосные группы кораблей НАТО. Среди них авианосцы «Гарри Трумен» ВМС США, французский «Шарль де Голь», а также итальянский «Кавур», сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.

В учениях межфлотской группировки задействуют истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые приземлились на авиабазе Хмеймим сегодня.

«Вот так выглядит суперсовременный гиперзвуковой ракетный авиационный комплекс "Кинжал". Лично я впервые в жизни вижу его так близко своими глазами и имею возможность прикоснуться. Конечно, вызывают уважение его габариты. Из-за большого веса самолет МиГ-31К может взять только один такой комплекс и, по сути, он выступает в роли первой ступени для запуска», - описал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Сергей Шойгу приветствует летчиков прямо на посадочной полосе. В ходе перебазирования в арабскую республику экипажи преодолели более полутора тысяч километров. Во время общения с летно-техническим составом авиабазы Хмеймим глава Минобороны РФ вводит новую традицию - вручает  специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов.

Еще один пункт в программе визита Сергея Шойгу в Сирию - выполнение поручения российского лидера Владимира Путина. Министр обороны отправляется в Дамаск для встречи с президентом Башаром Асадом.  Шойгу проинформировал его об учениях в восточной части Средиземного моря. Глава оборонного ведомства и президент Сирии обсудили также  различные вопросы военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов. Кроме того, говорили и о некоторых аспектах оказания Россией гуманитарной помощи сирийцам, страдающим от санкций США и западных стран.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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