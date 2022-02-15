Армия Расчеты РСЗО «Ураган» и «Град» разгромили артиллерию «противника» в Крыму Расчеты РСЗО «Ураган» и «Град» отработали контрбатарейную стрельбу на полигоне Опук. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Крым, провели боевые стрельбы на межвидовом полигоне Опук. © Минобороны России Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 километров, что обеспечило безопасное удаление в случае ответного удара. © Минобороны России В ходе проведения боевых стрельб артиллеристы также поразили одиночные и групповые цели, командные пункты условного противника. Поражение целей необходимо было выполнить максимально быстро и с наименьшим расходом боеприпасов, используя одиночный и массированный способы ведения огня. Также подразделения отработали задачи противоогневого маневра со сменой огневых позиций. © Минобороны России Наведение и корректировка огня реактивных артиллерийских батарей осуществлялась с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». По координатам позиций условного противника был нанесен точечный артиллерийский удар РСЗО «Ураган» и «Град». © Минобороны России Практические стрельбы расчетов реактивной артиллерии проводились в рамках планового полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса ЮВО. © Минобороны России Материл подготовили Анна Берестовая и Кирилл Ховрин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика