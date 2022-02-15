Расчеты РСЗО «Ураган» и «Град» разгромили артиллерию «противника» в Крыму
Расчеты РСЗО «Ураган» и «Град» отработали контрбатарейную стрельбу на полигоне Опук.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты РСЗО «Ураган» и «Град» разгромили артиллерию «противника» в Крыму
Расчеты РСЗО «Ураган» и «Град» отработали контрбатарейную стрельбу на полигоне Опук.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
|
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