Двое сирийских военных погибли после обстрелов боевиков в Алеппо и Идлибе

В сирийской провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, совершенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ, один военнослужащий САР получил ранения. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Кроме того, после минометных обстрелов, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Басратун, Урум-Эль-Кубра и Джуб-Кас, один сирийский военный погиб, в числе раненых оказались еще трое, а также один мирный житель получил ранения. Помимо этого в Идлибе двое военных САР также оказались ранены после обстрелов по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Джубас и Мелладжа. Также после минометных обстрелов боевиков в районе населенных пунктов Руайха, Хазарин и Эль-Фататуат, погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Четыре обстрела зарегистрировано в провинции Алеппо, а в провинции Идлиб - пять обстрелов.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили Юрий Хведчин и Елизавета Потейчук.