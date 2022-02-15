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Шольц заявил, что для продолжения диалога с РФ существует достаточно тем

Елизавета Потейчук
20:18 15.02.2022
По мнению Олафа Шольца, есть достаточно предпосылок для достижения мира и безопасности в Европе.
Шольц заявил, что для продолжения диалога с РФ существует достаточно тем
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress
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Для того, чтобы продолжать диалог с Россией, есть еще достаточно тем. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Мы не согласны по каждому пункту, но есть достаточно отправных точек для того, чтобы говорить дальше и искать понимания, это хорошее послание. Достаточно для того, чтобы продолжать разговор», - передает слова Шольца немецкий телеканал N24.

Кроме того, по словам лидера ФРГ, на данный момент существует достаточно предпосылок для достижения безопасности и мира в Европе, и Германия будет их использовать.

«Мы должны сделать все, чтобы использовать эти отправные точки для достижения мира и безопасности в Европе, позаботиться о том, чтобы у нас было хорошее будущее, чтобы избежать войны в Европе. Есть достаточно предпосылок для того, чтобы вещи развивались в правильную сторону, их мы должны использовать», - добавил Шольц.

Также канцлер ФРГ поделился впечатлениями после окончания переговоров с президентом России. По его словам, беседа с главой российского государства оказалась доверительной и интенсивной. 

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