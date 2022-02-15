Песков сообщил, что Путин готов вести переговоры по ситуации на Украине

Российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по вопросам, касающимся ситуации на Украине и гарантий безопасности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии», - обозначил он в беседе с CNN.

Представитель Кремля отметил, что именно глава Российской Федерации был инициатором поднятия вопроса по гарантиям безопасности. Как объяснил Песков, происходящее на Украине является лишь частью более масштабной проблемы, затрагивающей общую ситуацию с безопасностью для России.