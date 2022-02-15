В стране и мире Десять человек отравились при ремонте сухогруза в Невельске Алексей Курильченко Обстоятельства произошедшего на турецком сухогрузе выясняются. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: В порту российского города Невельск десять человек отравились неизвестным веществом при ремонте двигателя турецкого сухогруза. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. «В ходе ремонта двигателя на турецком сухогрузе неизвестным веществом отравились 10 сотрудников порта», - сообщает источник РИА Новости. В прошлом году в Керченском проливе отравились шесть моряков судна «Април». Пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко отметил, что на борту находились опасные химикаты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика