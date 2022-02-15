Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Десять человек отравились при ремонте сухогруза в Невельске

Алексей Курильченко
15:49 15.02.2022
Обстоятельства произошедшего на турецком сухогрузе выясняются.
Десять человек отравились при ремонте сухогруза в Невельске
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

В порту российского города Невельск десять человек отравились неизвестным веществом при ремонте двигателя турецкого сухогруза. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

«В ходе ремонта двигателя на турецком сухогрузе неизвестным веществом отравились 10 сотрудников порта», - сообщает источник РИА Новости.

В прошлом году в Керченском проливе отравились шесть моряков судна «Април». Пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко отметил, что на борту находились опасные химикаты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:44 В стране и мире
Видео
Путин с Шольцем на встрече уделят внимание обсуждению безопасности в Европе и на Украине
11:57 В стране и мире
Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны
11:04 Армия
Видео
МО РФ: на учения «Союзная решимость - 2022» приглашены иностранные военные атташе
13:04 Армия
В Кремле заявили, что право РФ проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению
15:23 В стране и мире
В Казахстане задержаны члены участвовавшей в январских погромах ОПГ
Популярное
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Видео
Морпехи вызвали контролируемую лавину на Камчатке при помощи минометов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.