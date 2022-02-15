Бывший командующий ВДВ и член Госдумы Владимир Шаманов отмечает 65-летний юбилей

Сегодня, 15 февраля, отмечает свой 65-летний юбилей Герой России, генерал-полковник, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов. Сейчас он является заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Владимир Анатольевич Шаманов родился в Барнауле, а детство провел в Узбекистане. Его мать - многократная чемпионка Алтайского края по лыжным гонкам, легкой атлетике, велосипедному спорту.

В 1978 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1989 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 1998 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Прошел путь от командира взвода до командующего Воздушно-десантными войсками. Участвовал в боевых действиях, был ранен. С августа 1999 года - командующий армией Северо-Кавказского военного округа в ходе антитеррористической операции в Чечне.

В 2001-2004 годах был губернатором Ульяновской области. В августе 2008 года возглавил российскую военную группировку в Абхазии и нанес поражение грузинским войскам в в ходе операции в Кодорском ущелье. С 24 мая 2009 года по 4 октября 2016 года служил в должности командующего ВДВ. С 2016 года - депутат Государственной думы, также был председателем Комитета Госдумы по обороне.

Материал подготовил Андрей Аркадьев