Экипажи Су-27 и Су-24 ЧФ разбомбили «вражеский» десант у берегов Крыма

В ходе учений по обороне Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз морская авиация ЧФ отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения объединения.

По замыслу учений, расчеты БПЛА «Форпост» и «Орлан» проводили разведку в море, где обнаружили десантный отряд кораблей условного противника, который имитировали большие десантные корабли и ракетные катера ЧФ.

Затем беспилотники дали целеуказание бомбардировщикам Су-24 и истребителям Су-27, которые нанесли бомбовый удар по «вражескому» десанту.

Помимо этого, в ходе учений летчики отработали действия по преодолению рубежей ПВО отряда кораблей условного противника.

Сообщается, что учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск ЧФ проводятся в рамках подготовки к крупным военно-морским учениям под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Маневры проводятся в акватории морей, прилегающих к территории РФ, а также оперативно важных районах Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих. В частности, задействованы бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 морской авиации.

Истребитель Су-27 создан для завоевания господства в воздухе, перехвата воздушных целей и ударов по наземным и надводным целям.





Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Юрий Хведчин