Женщина выкинула новорожденного сына из окна в Москве

В столице женщина едва не убила своего ребенка сразу же после домашних родов. Инцидент произошел вечером 14 февраля в здании на улице Ставропольская.

Как сообщает Прокуратура Москвы, тридцатилетняя горожанка положила младенца в пакет и выбросила из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома. В настоящее время мать и новорожденный мальчик госпитализированы.

Столичная Прокуратура поставила на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося и принятие процессуального решения. Об этом сообщается в Telegram-канале органа.