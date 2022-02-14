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Выжить любой ценой: ростовчане отмечают День освобождения города от фашистов

Ксения Николаева
Алиса Кононенко
09:16 14.02.2022
Ожесточенные бои за донскую столицу велись семь дней.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Четырнадцатое февраля - день освобождения Ростова-на-Дону от фашистов. 79 лет назад советские войска завершили штурм Донской столицы, которая больше полугода была в оккупации. Ожесточенные бои продолжались семь дней. Город был превращен в руины.

До войны здесь проживали более полумиллиона человек, после - 150 тысяч. Почти каждый десятый житель города, вне зависимости от пола, возраста был убит.

На черно-белом снимке серьезный молодой парень, Дима Белов. Когда призвали на фронт, он еще учился в школе, - только исполнилось 17. А через несколько недель он уже освобождал родную Ростовскую область. Был сапером-минером.

«И берег был заминированный, и в Ростове были минные поля. Солдат должен проскочить, если он не проскочил- он взорвался. Окопы, заграждения мины, да и стреляют. Там несчетное количество солдат легло», - вспоминает ветеран.

Так начинался последний бой за Ростов. Шесть дней ожесточенных сражений и третья попытка наступления, которая стала решающей.

Хорошо вооруженные немцы находились на высоком берегу. Чтобы пойти в наступление красноармейцы форсировали замерзшую, заминированную реку. Перебирались старым казачьим способом. Снимали с себя бурки и шинели, кидали на лед. Под ноги лошадей, под колеса орудий. Здесь они были как на ладони. Батарею обстреливали. Но добраться на этот крутой берег нужно было любой ценой, а затем и перетащить тяжелые орудия на практически отвесные земляные кручи.

Эпицентр боев пришелся на ростовский электровозоремонтный завод - именно здесь решалась судьба города. Единственный выживший командир - Гукас Мадоян объединил штурмовой отряд из восьми ста защитников. Важный стратегический узел- железнодорожный вокзал нужно было удержать любой ценой. 

В здании литейного цеха сохранились следы от пуль и осколков снарядов. Советские бойцы целых шесть суток сдерживали противника.  Они отразили 32 атаки и помешали врагу захватить железную дорогу и переправить эшелоны с боеприпасами и провиантом.

Сегодня в живых осталось только двое участников освобождения Ростова. И немного тех, кто помнит оккупацию. За 205 дней погибли 40 тысяч ростовчан, более 50 тысяч были угнаны на работы в Германию.

14 февраля 1943 года фашисты сдались. Из почти полумиллионного города воинов-освободителей встречали выжившие 170 тысяч ростовчан. А части красной армии после небольшой передышки продолжили наступление. Нужно было освобождать Донбасс.

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