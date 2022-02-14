Песков заявил о наличии каналов для диалога с Вашингтоном

Наличие определенных каналов для диалога с США является плюсом в работе с нынешней американской администрацией, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь, наверное, можно в позитив записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, но все-таки есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это плюс. Это плюс, потому что, вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было», - цитирует Пескова РИА Новости.

Тем не менее, по словам главы пресс-службы Кремля, во всех остальных отношениях пока можно выделить только минусы.

«Мы находимся на очень-очень низкой точке. Они (двусторонние отношения. - Прим. ред.) фактически лежат на полу», - заявил Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что дальнейшее развитие взаимоотношений России и Запада будет происходить только на равных условиях.