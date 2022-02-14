В стране и мире У США и НАТО сдают нервы: как прошли переговоры по Украине первых лиц РФ и стран Запада Виталий Акиньшин Анна Берестовая К настоящему моменту значительных подвижек в ослаблении напряженности не наблюдается. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oberhaeuser, via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: В самом начале встречи лидеров России и Франции президент РФ Владимир Путин интересуется, как именно будут переводить разговор глав двух государств. Ему подсказывают: синхронно. В международных отношениях именно синхронности и понимания сейчас критически не хватает в переговорах России и Запада. В Кремле Путин и Эмманюэль Макрон общаются на ты, как старые друзья. «Уважаемый господин Президент, дорогой Эммануэль! Я очень рад тебя видеть. Я, конечно, понимаю, у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе. И я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению», - обращается к Макрону Путин. Еще накануне французский кабмин заявил, что главная цель переговоров - это снизить напряженность и вывести отношения России и Запада из крутого пике. В Кремле лидеры России и Франции разговаривают на расстоянии шести метров друг от друга за уже известным овальным столом. И только потому, что Макрон не захотел по приезду сдавать ПЦР-тест. Очевидно, Макрон ведет переговоры под воздействием сразу нескольких сил. Это и членство в НАТО, и председательство в ЕС, и объявленное единство позиций с США. Видимо, поэтому вступительную речь Путина Макрон слушал, изображая то озабоченность, то сосредоточенность. На совместную пресс-конференцию президенты выходят спустя больше пяти часов. Иностранным журналистам Путин еще раз объясняет, почему Москва так серьезно ставит вопрос о гарантиях безопасности. «Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам, поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствует здравой логике. Мы что ли пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО. Это первое. Второе, почему так опасно возможное принятие Украины? Есть же проблемы. Европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является частью Украины. А мы считаем, что это часть Российской Федерации. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что "а" - Россия - противник, и "б"- возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина - член НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами: вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет», - заявил российский лидер. По словам Путина, дальнейшая эскалация напряженности между Россией и Западом и затягивание Украины в НАТО - это путь в никуда. Военный конфликт с войсками Альянса станет настоящей катастрофой для всех. «Конечно, потенциал объединенный НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения», - указал глава Российской Федерации. Все это время Макрон внимательно слушает, повернувшись к Путину лицом. Для него сейчас крайне важен каждый жест, каждое слово, каждый знак. Но, очевидно, что Макрон связан по рукам и ногам западной солидарностью. Видимо, поэтому его формулировки носят самый общий характер. «Мы будем вести этот диалог со всеми участниками, и я уверен, что мы добьемся результата. Это будет нелегко, но я уверен, что это получится. Россия - это европейская страна, и нужно работать с Россией для построения будущего в Европе. Итак, ближайшие дни будут решающими, и эти плотные дискуссии, которые у нас прошли, будут способствовать этому», - обозначил президент Франции. Чтобы снизить напряженность, продолжает Владимир Путин, нужно в первую очередь обратить внимание на саму Украину, которая уже сосредоточила на линии Донбасса порядка 125 тысяч человек. И никто не дает никаких гарантий, что эти войска не двинутся вперед уже в самое ближайшее время. О соблюдении Киевом Минских договоренностей уже и вовсе не идет речи. «В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится. Значит, не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. Там записано прямо... такие-то вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями на этих территориях», - обратил внимание Путин. Вместо этого к линии разграничения в Донбассе Киев продолжает стягивать тяжелое вооружение, а на экс-президента Петра Порошенко, который подписал в 2015 году минский документ, на Украине заведено уголовное дело о госизмене. Теперь, говорит Путин, Россия может принять еще одного беглеца. «Я же не шутил, когда говорил: знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище. Не потому, что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям», - заметил глава государства. Пять часов переговоров в закрытом формате, час пресс-конференции и вот Путин и Макрон вновь уходят в переговорный зал. Разговор длится еще около 25 минут, и только после этого президент Франции покидает Кремль. В Москве уже около двух часов ночи. От Сенатского дворца Кремля до отеля на Манежной площади, где остановился Эммануэль Макрон, около 800 метров. Несмотря на поздний час, он решает прогуляться и дойти пешком. Французский президент проходит мимо исторического музея, Александровского сада, могилы неизвестного солдата и памятника полководцу Жукову. И хочется верить, что после долгих и сложных переговоров с Путиным, эти исторические напоминания для Эммануэля Макрона станут дополнительным аргументом в переговорах между Россией и Западом. Из Москвы уже следующим утром Макрон отправился на переговоры в Киев. И судя по тому, что он сказал французским журналистам в самолете, разговор с Путиным произвел на него серьезное впечатление. Вот только действовал Макрон, по мнению уже британских СМИ, от собственного имени. На минувшей неделе Москва для европейцев превратилась в центр политического паломничества. На переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу прилетел министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Первым делом он возложил венок к могиле неизвестного солдата. Хорошим знаком многие посчитали то, что министры приветствовали друг друга, стоя под картиной, на которой изображены военачальники союзных держав на фоне рейхстага. Среди них и британский фельдмаршал Монтгомери. Однако сегодняшние отношения Москвы и Лондона от дружеских еще очень далеки. Как пишет британская Times, миссия Уоллеса - объяснить, какую цену заплатит Россия в случае якобы возможного «нападения» на Украину. Уровень сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран близок нулю. Именно Британия сейчас наиболее активно нагнетает напряженность, и у Москвы к Лондону есть серьезные вопросы. «Со своей стороны хотели бы предложить также внести свой вклад в снижение этой напряженности и прекращение напичкивания оружием Украины. Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, Королевство, направляет свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться», - обозначил Шойгу. Разговор Шойгу и Уоллеса - это разговор профессионалов, хорошо понимающих последствия крупного вооруженного конфликта. И, по словам министра обороны Великобритании, к доводам российских коллег он прислушался. «Шойгу не присутствует на этой пресс-конференции, но могу с уверенностью сказать, что он профессионал, как и Герасимов. Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьезно и доверяю этому. Я скажу, что в нашем разговоре совершенно не было ни слепых, ни глухих», - заявил Уоллес. Говоря о глухих и слепых, Бен Уоллес процитировал высказывание главы МИД России Сергея Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс. Ее приезд в Москву совпал с днем дипломатического работника России и стал настоящим провалом английской дипломатии. Госпожа Трасс смогла удивить даже видавшего виды Лаврова. «Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки «спокойно прошли» на украинскую территорию. Вот, мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», - описал встречу Сергей Лавров. Так что же произошло, что так удивило не только Сергея Лаврова. Визит Лиз Трасс не задался с самого начала. В Москву она прилетела в меховой шапке, когда на улице была плюсовая температура. Выйдя из самолета, Трасс протянула для приветствия руку, не снимая перчатки. По негласным дипломатическим правилам, это признак неуважения. Перед встречей с Лавровым Лиз Трасс приехала в МГУ чтобы, как сообщалось, посмотреть, как формируется поколение будущих лидеров науки. Но почему-то категорически отказалась появиться перед телекамерами российских СМИ. Разговор министра Соединенного Королевства с Лавровым фактически свелся к обвинениям в адрес России. Уже на пресс-конференции журналисты ожидали услышать ответы на многие вопросы, но глава британской дипломатии оказалась не готова. Журналисты попросили прокомментировать главу МИД Британии ее недавние слова о том, что Украина знала много вторжений от монголов до татар, но ответ все равно был о «российском вторжении на Украину». «Я хотела привлечь внимание к другому: что если бы случилось вторжение на Украину, то быстро такое вторжение увенчаться успехом не смогло бы. Оно бы переродилось в затяжной конфликт», - указала она. Уже после отъезда из Москвы госпожи Трасс стали известны подробности закрытой части ее переговоров с Сергеем Лавровым. Глава британского МИД потребовала от России отвести войска от Украинской границы, на что Лавров резонно заметил: военные находятся на своей территории. Дальнейший диалог двух министров, похоже, войдет в историю мировой дипломатии. На уточнение Сергея Лаврова о том, до сих пор ли Британия признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, был дан ответ. «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», - заявила министр. О том, что речь идет действительно о российских регионах, госпоже Трасс пришлось объяснять уже послу Британии в России. К концу недели плотность переговоров достигает уже максимальных значений. В субботу телефонный разговор Путина и Макрона. Лидеры России и Франции обсуждают пути выхода из внутриукраинского конфликта. Сложившуюся обстановку Владимир Путин обсуждает с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Гарантии безопасности и накачку Украины оружием Сергей Лавров по телефону обсуждает с госсекретарем США Блинкеном. Об эскалации военной напряженности говорят министр обороны Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин. Но главные телефонные переговоры состоялись в субботу вечером между Путиным и Байденом. В Кремле уже заявили, что ситуация с передвижением российских войск на своей территории доведена до абсурда. «Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма», - отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Очевидно, что все последние переговоры никаких подвижек в ослаблении напряженности пока не принесли. Более того, Запад лишь продолжает нагнетать обстановку. Все говорит о том, что в ожидании «нападения» России на Украину у США и НАТО начинают сдавать нервы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика