В стране и мире В ФРГ назвали дерзостью требования США по «Северному потоку-2» Алиса Кононенко Депутат немецкого Бундестага заявила о неуважении суверенитета ФРГ со стороны Вашингтона. © Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress Читайте нас на: Требования США остановить проект «Северный поток-2» неприемлемы и говорят о неуважении суверенитета ФРГ со стороны Вашингтона , заявила депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен. «Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект "Северный поток - 2", а само при этом повышает объемы импорта нефти из России», - цитирует Дагделен ТАСС. По мнению парламентария, требуя остановить проект в ультимативной форме, президент США Джо Байден демонстрирует неуважение к демократическому суверенитету Германии и ее европейских партнеров. «Байден, вероятно, видит в европейских партнерах просто страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа», - подчеркнула депутат. Также по словам Севим Дагделен затягивать сертификацию сертификации «Северного потока-2» глупо. Ранее президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что в Европе «не будет никакого» трубопровода «Северный поток-2». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика