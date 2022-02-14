Цена нефти Brent превысила $96 за баррель впервые с октября 2014 года
© Фото: ТРК "Звезда"
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Цена нефти Brent превысила $96 за баррель впервые с октября 2014 года
© Фото: ТРК "Звезда"
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